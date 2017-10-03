Kayseri'de FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 4 sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Kutlu, tutuksuz sanıklar Mehmet C, Kamil K, Hayrullah H. ile avukatları hazır bulundu.

Yurt müdürü olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Kutlu, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıklardan Mehmet C. de etkin pişmanlıktan yararlandığını ve daha önce savcılıkta bildiklerini anlattıklarını söyledi.

Mahkeme başkanının, bildiklerini bir de duruşma salonunda anlatmasını istemesi üzerine Mehmet C, lisede okuduğu dönemde dershaneye gittiğini ve örgütle bu şekilde tanıştığını belirtti.

Mehmet C, 1995 yılında ticarete başladığını ve örgütün bu dönemde kendisini oturmalara davet ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Oturma hocamız Bilal K'ydi. Her sene oturma grupları yenilenirdi. Genelde birbirine yakın meslekleri yapanlar aynı oturma grubunda yer alırdı. Halit Gazezoğlu, gençlerin oturduğu oturma gruplarına ağabeylik yapar, bizleri yönlendirirdi. Burada bizlere aralarında himmet sorumlusunun da olduğu çeşitli görevler verildi. Halit Gazezoğlu, 'Sizi şu şirketlerin yönetim kuruluna aldık.' derdi. Biz de kabul ederdik. Böylece bizleri şirketlerin yönetim kuruluna alır, ortağı yaparlardı. 6 şirkette benim ismim geçiyordu. Daha sonra hisseleri devrettim. Alırken para vermedim, satarken de para almadım."

Önce oturma gruplarına katıldıklarını, ardından talimat üzerine bir arkadaşlarını götürerek bu oturmalara ısındırdıklarını aktaran Mehmet C, daha sonra bu kişilerden uygun bulunanların mütevelli heyetine alındığını ifade etti.

Kendisinin de mütevelli heyetinde olduğunu ve himmet verdiğini belirten Mehmet C, "Kayseri'de aralarında il imamı Sıtkı Baş, Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu ve İlhan Miraboğlu'nun da bulunduğu üst esnaf grubu vardı. Bunlar pazartesi ya da salı günü toplanırdı. Kurban, himmet ve diğer konularla ilgili kararları alır, bize mütevelli grubuna bildirirlerdi." diye konuştu.

Mehmet C, 2015 Haziran seçimleri öncesi takınılan tutum nedeniyle örgütten soğuduğunu ve daha sonra ayrıldığını iddia etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.