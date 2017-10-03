Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|27,50
|26,25
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,85
|31,80
|27,97
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|13,89
|22,00
|14,73
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,67
|8,67
|8,67
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış