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Erzurum Ticaret Borsası

03 Ekim 2017 Salı, 17:17

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 31,80 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,0027,5026,25HMS
Et BüyükbaşKG27,8531,8027,97HTS
Et KüçükbaşKG25,0025,0025,00HMS
Kaşar PeynirKG13,8922,0014,73HTS
Yağlı PeynirKG8,678,678,67HTS
Tere YağKG24,0024,0024,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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