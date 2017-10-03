Uyuşturucuyu kümese sakladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kümeste saklanan bin 51 gram uyuşuturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına, şüpheli Z.D'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturuyucu piyasaya sürmeye hazırlandığı ihbarı üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Z.D'nin evinin bahçesindeki kümeste yapılan aramada, 2 poşete saklanmış bin 51 gram uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan Z.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.