ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucuyu kümese sakladı

03 Ekim 2017 Salı, 17:22

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kümeste saklanan bin 51 gram uyuşuturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ihbar hattına, şüpheli Z.D'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturuyucu piyasaya sürmeye hazırlandığı ihbarı üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Z.D'nin evinin bahçesindeki kümeste yapılan aramada, 2 poşete saklanmış bin 51 gram uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Z.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı
YEREL

PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Erzurum'da eski öğretmenin &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ ÖĞRETMENİN "FETÖ" DAVASI
Cuntacılıkla suçlanan eski Kurmay Binbaşı Genç'in &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

CUNTACILIKLA SUÇLANAN ESKİ KURMAY BİNBAŞI GENÇ'İN "FETÖ" DAVASI
Erzurum'da kültür sanat
YEREL

ERZURUM'DA KÜLTÜR SANAT
Kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL

KARGO FİRMASINA AİT KAMYONDA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
DAP bölgesinde 13 mobil kesimhane kurulacak
YEREL

DAP BÖLGESİNDE 13 MOBİL KESİMHANE KURULACAK

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR