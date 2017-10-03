Muş merkezli kaçak sigara operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan gümrük kaçağı sigara ve sigara kaçakçılığından elde edilen gelirlere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 kişi yakalanmış, yakalanan kişilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 26 bin 796 paket gümrük kaçağı sigara, kaçakçılıktan elde edilen 59 bin 745 lira para, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan minibüs ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.