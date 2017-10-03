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Edirne'de "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiası

03 Ekim 2017 Salı, 17:37

EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ş'nin sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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