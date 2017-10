Tıbbi cihaz üretiminde Samsun üs olacak

SAMSUN (AA) - Samsun Sağlık Endüstrisi Zirvesi'nde, medikal sanayi kümelenmesinde Almanya ve Pakistan'dan sonra üçüncü sırada gelen, Samsun'da firmaları bir çatı altında toplayacak "Mediclust" markasının ve Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) iş birliğinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen zirveye, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan ile Türkiye'den hastane ve sağlık merkezi yöneticileri, doktor ve tıbbi alet üreticisi iş adamları ile sağlık kurumlarının yöneticileri katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, zirvenin açışında yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün Samsun'da önde gelen sektörlerden olduğunu, bunun içinde tıbbi cihaz üretiminin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Kaymak, Türkiye'de medikal sanayinin Samsun'da kümelendiğine ve MEDİKÜM çatısı altında toplandığına işaret etti.

- Medikal sektörün stratejik önemi

Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 800 dönüm alana kurulacağını ve 79 parselden oluşacağını anlatan Kaymak, üretici firmaların bu alanda toplanacağını söyledi.

OSB'nin iki yıl sonra tamamlanmasının planlandığını anlatan Kaymak, medikal sanayinin stratejik önemine de işaret ederek şöyle konuştu:

"Medikal sektör Samsun'da yaklışak 35 yıl önce konuşlanmaya başlamıştır. Makine yatırımları irtibarıyla savunma sanayi ile aynı özelliklere sahip olup ham madde ve teknik çizimleri değiştirildiğinde bir gecede ülke savunması için üretime geçebilmektedir. Bu özelliğiyle stratejik önemini daha da arttırmaktadır."

Türkiye'nin kilogram başı ortalama ihracat gelirinin 1,5 dolar olduğunu vurgulayan Vali Kaymak, medikal ürünlerde ihracat bedelinin kilogram başına bin dolar ve üzerine ulaştığına işaret ederek, sektörün yaşlanan nüfus ile orantılı olarak dünyada en hızlı büyüyen söktörlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

- "Hedefimiz kamu alım maliyetlerini düşürmek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise kentte sektöre yön vermek için kurulan Mediclust AŞ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, yüzde 93'ü Büyükşehir Belediyesine ait firmanın tıbbi cihaz üreticilerini bu marka altında toplayacağını, Bafra Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilecek medikal ve tıbbi cihazların "Mediclust" markasıyla pazarlanacağını söyledi.

Hedeflerinin tıbbi alet ve cihaz alımında kamu maliyetlerini düşürmek olduğunu ifade eden Yılmaz, diğer hedeflerini ise şöyle sıraladı:

"Kamu sanayi iş birliği içerisinde Türk tipi sanayileşme modeline öncülük etmek. Ülkemiz ihracatını ve ihracat kilogram fiyatını arttırmak. Kamu alım garantisiyle yabancı yatırımların ülkemize girişini özendirmek. Sektörde yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz tıbbi tanı cihazlarında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak. En az savunma sanayi kadar öneme sahip tıbbi cihaz ve cerrahi el aletleri sektöründe bilgi birikimini değerlendirerek yüksek teknolojiye geçiş sürecini hızlandırmak. Sektör ihtiyaçlarına yönelik nitelikle insan gücüne yatırım yapmak. Kamu destekli rezerv savunma ve uzay, uçak sanayini desteklemek."

- "Bir gecede silah üretimine geçebiliriz"

MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mediclust AŞ'nin, Türkiye tıbbi cihaz pazarının yerli üretime yönlendirilmesinde ciddi rol üstleneceğinin altını çizdi.

Amaçlarının Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminin her alanda olduğu gibi yerli ve millileşmesi olduğunu vurgulayan Aydemir, bu yönde Mediclust AŞ'nin yapacağı çalışmaların Samsun özelinde tüm Türkiye'de etkili olacağına inandığını ifade etti.

Aydemir, sağlık endüstrisinin stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, "Rezerv bir savunma sanayidir. Şu an çevremiz ateş çemberi. Her an bir ambargo ile karşılaşmamak elde değil. Dolayısıyla bu sektörün ayakta tutulması ve desteklenmesi lazım. Bizim orta ve yüksek teknoloji çalışan CNC makinelerimiz bir gecede silah üretimine geçebilir. Uzay, uçak sanayine üretim yapabilir. Otomotiv sanayini de üretim yapabilir. Emek yoğun ve işgücü gerektirdiğinden istihdam oranını arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinin stant açtığı zirve, yarın yapılacak Tıbbi Cihazlar Endüstrisi İçin Stratejik Hedefler, Tıbbi Cihaz Sektörü İçin Dijital Fırsatlar ve Dijital Pazarlama ve Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda İşbirliklerinin ve İlişkilerin Geliştirilmesi sunumlarının ardından sona erecek.