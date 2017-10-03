Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yasa dışı bahis oynatılan yerlere düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yasa dışı bahis oynatan yerlere yönelik 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 29 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahiste kullanılan bilgisayar hard diski, bahis kuponları ve 3 bin 375 liraya ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.