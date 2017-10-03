Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 eski sağlık çalışanına, altışar yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sağlık çalışanları Salih Bayram ve Canan Altınışık ile tutuksuz yargılanan Ayşegül Cömert katıldı.



Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, üç sanığın da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



