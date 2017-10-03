ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

03 Ekim 2017 Salı, 17:45

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 eski sağlık çalışanına, altışar yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski sağlık çalışanları Salih Bayram ve Canan Altınışık ile tutuksuz yargılanan Ayşegül Cömert katıldı.

Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, üç sanığın da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


İLGİLİ HABERLER
Sığınma evinde kalan kadına silahlı saldırı
YEREL

SIĞINMA EVİNDE KALAN KADINA SİLAHLI SALDIRI
Amerika'dan bağlandı engelleri nasıl aştığını anlattı
YEREL

AMERİKA'DAN BAĞLANDI ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI
Kastamonu'da ev yangını
YEREL

KASTAMONU'DA EV YANGINI