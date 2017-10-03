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Rize'deki şiddetli yağış

03 Ekim 2017 Salı, 17:54
Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'de beş gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Merkeze bağlı Zincirliköprü köyü Kanburlu Mahallesi'nde, Muzaffer (87) ve Fatma Kanbur (74) çiftine ait üç katlı evde, toprak kayması sonucu hasar oluştu.

Evin içi toprak dolarken bu sırada kapı önünde bulunan Fatma Kanbur, kayan toprağın çarpması sonucu merdivenden düştü. Kanbur çifti, köy muhtarı Memiş Yazıcı ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı.

Kanbur çifti, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Güneysu Tenzile Erdoğan Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fatma Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kenarında bulunan kanalı açmaya çalıştığını belirterek, "Bir anda gürültü duydum. Bir baktım ki yukarıdan aşağıya toprak geliyor. Kaçana kadar beni yakaladı. Beni merdivenin başından aşağıya kadar sürükledi." dedi.

Olay olduğunda eşinin de evin üst katında bulunduğunu anlatan Kanbur, "Eşim de bana ne olduğunu bilmiyordu. Dışardan komşular 'Teyze sağ mısın? Seni evden çıkaralım.' diye seslendi. Ben de 'Eşime haber vermeden dışarı çıkamam.' dedim. Baştan aşağıya çamur oldum. Komşular geldi, beni çıkardı. Çok korktum" diye konuştu.

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