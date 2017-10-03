İnegöl MODEF EXPO 2017'ye doğru

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçcesinde düzenlenen mobilya fuarı "MODEF EXPO 2017" 17 Ekim'de kapılarını açacak.

MODEF Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin Modası İnegöl Mobilyası" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Fuara, 180 İnegöllü mobilya firmasının katılacağını belirten Uğurdağ, "Firmalarımız, 2018 yılı için hazırladıkları birbirinden özel tasarımlarını sunacaklar. Firmalarımız bu yıl çok iddialı ürünler tasarlayıp, ürettiler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecekler." dedi.

Uğurdağ, 27 bin 100 metrekare kapalı ve portatif alanda düzenlenecek fuara 38 ülkeden 20 bin ziyaretçinin gelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fuar için bütün hazırlıkları tamamladık. Dünyanın farklı ülkelerinden 500 dolayında ziyaretçimizin uçak biletlerini ve konaklamalarını karşılıyoruz. Bunlar çok ciddi ve büyük firmalar. Daha önceki müşterilerimize de ulaşıp, davetler yaptık. Gazete ve televizyon reklamlarımız da bu hafta itibarıyla başladı. Bu yıl bin 500'e yakın yurt dışı alım heyetinin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Yıllardır fuarımızı ziyaret eden yurt içi firmalarımız da var. Profesyonel ziyaretçilerimizin de üst düzey katılım göstermelerini bekliyoruz."

MODEF EXPO 2017'nin İnegöl'deki mobilya sektörün ihracatına büyük oranda katkı yapacağını inandığını ifade eden Uğurdağ, "Fuar, İnegöl'deki mobilya üreticilerinin uluslararası alanda kendini ispatlamış profesyonellerle yeni ticari kapılar aralamalarını sağlayacak. Kalitesi, güveni, tasarımı ve yeni trendleriyle kendini kanıtlamış olan İnegöllü mobilyacılarımız, bu fuarla kendilerini profesyonellere tanıtma fırsatı bulacaklar. Fuarımızın önemli anlaşmalara zemin hazırlayacak. İnegöl mobilyası, kendi markalarıyla tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyetiyle günden güne artan bir başarı grafiği yakaladı." diye konuştu.

Uğurdağ, 17 Ekim'de açılacak ve 22 Ekim'e kadar sürecek EXPO 2017'ye gelen ziyaretçilerin sektördeki son gelişmeleri ve yeni ürünleri yakından takip edebileceklerini dile getirerek, fuarda ev mobilyası, iç dizayn ürünleri, tekli, çiftli, üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve geniş yelpazede birçok ürünün sergileneceğini sözlerine ekledi.