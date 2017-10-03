Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te içinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada üçü öğrenci dört kişi yaralandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde içinde 7 öğrencinin bulunduğu Mustafa Öztürk yönetimindeki 27 BNG 27 plakalı hafif ticari araç, karşıdan gelen Seyit Korçük idaresindeki 27 FR 652 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile 3 öğrenci yaralandı.
Öztürk'ün, arıza yapan Hayri Küpeli İlkokulunun servis aracının yerine geçici olarak öğrenci taşıdığı belirtilti.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde çarpıştıktan sonra caddeye devrilen ve içinde öğrencilerin bulunduğu aracın çevredekilerin yardımıyla düzeltildiği ve öğrencilerin içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği görülüyor.