Eylül ayı enflasyon rakamları

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Önümüzdeki aylarda uluslararası parasal koşulların zorlaşması ihtimaline karşı bütçe açığını ve cari açığı azaltacak ciddi önlemler gereklidir." ifadelerini kullandı.

Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11,20 artış oranıyla çift haneli enflasyona demir arttığını dile getiren Çetin, yurt içi üretici enflasyonunun aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 16,28 artışla yüksek seyrini koruduğunu belirtti.

Eylül ayında TÜİK enflasyon sepetindeki 414 maddeden 281'inin fiyatının artış gösterdiğini bildiren Çetin, "Eğitim hizmetleri, süt ürünleri, tüp gaz, akaryakıt, ulaştırma hizmetleri, sinema, ev eşyası gibi birçok tüketim grubunda fiyat artışları dikkat çekicidir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 14,75 ile yeşil soğan, yüzde 11,12 ile ana okul ücreti ve yüzde 9,60 ile okul servis ücretidir." ifadesini kullandı.

- "Gıda grubu enflasyonda azaltıcı etki yaptı"

Eylül ayında gıda grubunun, bazı meyve, et ve hububat fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonu azaltıcı etki yaptığını vurgulayan Çetin, aylık enflasyona artış yönünde en yüksek katkının ulaştırma ve ev bakım ürünleri kaynaklı konut grubundan geldiğine dikkati çekti.

Çetin, yıllık enflasyona ulaştırma grubu katkısının gıdaya yakın düzeyde olduğuna değinerek, "Dolayısıyla artık enflasyonun kendisini besleyen bir sürece girdiği, 2011 yılından sonra yeniden çift haneli enflasyonda kalıcılığa doğru gittiğimiz görülmektedir. Üretici enflasyonunda gıda grubu yine enflasyonu ciddi ölçüde aşağı çekerken, demir-çelik ve petrol fiyatları en yüksek artırıcı katkıyı yapmıştır. Üretici enflasyonunda da 2011 yılı sonrasında çift hanenin aşıldığı bir yıl yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığını ve cari açığı azaltacak önlemler gerektiğinin altını çizen Çetin, ekonomide büyüme üzde 5'i aşarken, istihdam, enflasyon, cari açık, bütçe açığı sorunlarının devam etmesi karşısında ekonomi politikasında daha güçlü bir duruşa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çetin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki aylarda uluslararası parasal koşulların zorlaşması ihtimaline karşı bütçe açığını ve cari açığı azaltacak ciddi önlemler gereklidir. Orta Vadeli Plan ve arkasından gelen vergi tartışmaları beklentileri iyileştirecek nitelikte olmamıştır. Bu nedenle makro ekonomik politika hedeflerini netleştirmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey'in göreve çağrılması veya yeni bir Türkiye iktisat kongresi düzenlenmesinde yarar olduğu inancındayım."

- "Batı Akdeniz'de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde"

Başkan Çetin, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki TÜFE oranının aylık yüzde 0,71, dokuz aylık yüzde 7,64 ve yıllık bazda yüzde 11,20 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Antalya-Isparta-Burdur (TR61 bölgesi) bölgesinin, 26 bölge arasında aylık enflasyonda ve dokuz aylık enflasyonda 7'nci, yıllık enflasyonda ise 11'inci sırada yer aldığını hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bölgede ana harcama grupları itibarıyla bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,82 ile ulaştırma, yüzde 1,80 ile giyim ve ayakkabı gruplarında, yıllık enflasyonda en yüksek artış yüzde 17,44 ile ulaştırma, yüzde 14,28 ile sağlık ve yüzde 12,73 ile eğlence ve kültür gruplarında gerçekleşmiştir. Bölgemiz enflasyonu yıllık bazda Türkiye ortalamasından giyim ve sağlık gruplarında farklılaşma eğilimindedir."