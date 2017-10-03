Şırnak'ta sağlık hizmetine hayırsever desteği

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ŞIRNAK (AA) - Cizre Devlet Hastanesinin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, hayırsever bir iş adamı tarafından yenilenerek hizmete açıldı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, amaçlarının insanların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Hizmetlerin en büyüğünün devlet eliyle her alanda gerçekleştiğine işaret eden Aktaş, "Ülkemizde sunulan sağlık hizmeti birçok ülkenin önündedir. Allah'a çok şükür bugün sağlık alanında çok iyi bir noktadayız. Avrupa’nın birçok ülkesinden sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen insanlar var." dedi.

Aktaş, Cizre Devlet Hastanesinin kamu kaynaklarıyla yapılan 225 yataklı bir hastane olduğunu ancak ilçeye yetmediğini kaydetti.

Daha büyük bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Aktaş, "İnşallah daha büyük bir hastane için çalışmalarımız sürüyor. 500 yataklı bir şehir hastanesi kazandırmaya çalışacağız. Bu hastanemiz de hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.

Aktaş, hastanedeki bölümün yenilenmesini sağlayan iş adamı Salih Sefinç'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

İş adamı Sefinç de hastanedeki tespit edilen eksiklikleri yerine getirmeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Hastaların yenilenen bölümde beş yıldızlı otel konforunda hizmet alacağını anlatan Sefinç, "Umarım başka iş adamlarımız için örnek olur da onlar da diğer bölümleri daha konforlu hale getirip insanlarımızın hizmetine sunarlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş, Sefinç'e plaket verdi.



Aktaş ve beraberindekiler daha sonra ortopedi ve travmatoloji bölümünü gezdi.

Vali Aktaş, Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Mehmet Şirin Page ve Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek'i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Törene Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.