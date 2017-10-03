BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'da 4 yılda 16 binden fazla şirket açıldı. Türkiye'de açılan her 100 şirketten 4'ü Bursa'da açıldı. Son 4 yılda 7,1 milyar liralık yatırım çeken Bursa, Türkiye'de söz konusu dönemde en fazla yabancı yatırım alan şehir oldu." dedi.

Burkay, düzenlediği basın toplantısında, BTSO'nun makro projelerinin kent ve ülke ekonomisine katkısı ile Bursa'nın son 4 yıllık ekonomik performansını değerlendirdi.

BTSO'yu, "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" mottosuyla yeni bir vizyona kavuşturduklarını belirten Burkay, "Bursa'yı Türkiye'nin gelecek hedefleri doğrultusunda model haline getirecek makro projeler belirlemiştik. Kentin ortak aklıyla her sektöre dokunacak nitelikteki 16 makro projemiz, 4 yıllık süreçte komitelerimizin, konseylerimizin ve kent dinamiklerimizin katkılarıyla bugün 40'a yaklaştı. Bu makro projelerle hizmet çıtası çok daha yükseğe ulaştı." diye konuştu.

Makro projelerin Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki öncü rolünü güçlendirdiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştüren Bursa, sahip olduğu potansiyel doğru hamlelerle harekete geçirildiğinde neleri başarabildiğini ortaya koydu. Birçok ülkenin ayakta kalmakta zorlanacağı sınavlara rağmen büyüme yolculuğumuza devam ettik. Bu süreçte, 4 yılda 5 seçim, terör saldırıları ve algı operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişimi, yakın coğrafyadaki ülkelerde artan kaos ortamı, uluslararası ilişkilerde yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye, büyüme hamlesini sürdürürken, Bursa da ülke ekonomisinin de üzerinde performans göstermeyi başardı. Özellikle en zor yıl olarak geride kalan 2016'da Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyürken, Bursa da yüzde 7'lik büyüme oranıyla ülke ekonomisinde liderlik rolünü daha da güçlendirdi."

- Bursa'da 71 Ar-Ge Merkezi

Burkay, teşvik politikalarının yanı sıra BTSO projeleriyle oluşan yatırım ve ticaret ortamıyla girişimcilere önemli destekler sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bursa'da 4 yılda 16 binden fazla şirket açıldı. Türkiye'de açılan her 100 şirketten 4'ü Bursa'da açılmış oldu. Son 4 yılda 7,1 milyar liralık yatırım çeken Bursa, Türkiye'de söz konusu dönemde en fazla yabancı yatırım alan şehir oldu. Altyapı çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz TEKNOSAB'ın da tamamlanmasıyla Bursa, hem yerli hem de yabancı yatarımlardaki payını daha da yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Türkiye'nin 4 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden yakalayan kentimizin daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi adına yaptığımız çalışmalarla Ar-Ge Merkezi sayımızı 65'e, tasarım merkezi sayımızı da 6'ya çıkardık. 2013'te 23 olan Ar-Ge Merkezi sayısını tasarım merkezleriyle 71'e yükselten Bursa, bu alanda İstanbul'un ardından ikinci sırada yer almaktadır."

Ülke sanayisinin ekonomideki payı sınırlı seviyede artarken, Bursa'nın bu konuda pozitif yönde gelişim gösterdiğini dile getiren Burkay, "Son 4 yılda sanayinin kent ekonomisindeki katkısı, yüzde 6'dan fazla yükseldi. Yine aynı süreçte Bursa sanayisinin ülke genelindeki payı da yüzde 6'nın üzerine çıktı. Ekonomi içerisindeki yüzde 45'in üzerindeki sanayi payıyla Bursa, bu alanda da ilk 3 içinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

- Yüksek teknolojili üretim hedefi

Burkay, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmasının ancak katma değerli üretimin payını artırmakla mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretimde orta yüksek teknolojinin yoğunluğu Türkiye ortalaması, yüzde 26 seviyesindeyken, Bursa bu rakamı 2'ye katlamayı başarmış durumda. Ancak önümüzde kent olarak yüzde 2 seviyesindeki yüksek teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarma gibi stratejik bir hedefimiz var. Temelini atmaya hazırlandığımız TEKNOSAB projemiz sayesinde bu oranı en az 4'e katlayacağız. Türkiye de hedeflerine ilk örneğini TEKNOSAB'da ortaya koyduğumuz projelerin sayısını artırarak ulaşacaktır."

Kentin ihracattaki başarısıyla Türkiye'nin genel ihracatından aldığı payı 4 yılda yüzde 10 seviyesine kadar yükselttiğini anlatan Burkay, "Dünya ticaretindeki daralmaya rağmen yıl sonunda 14 milyar dolarlık ihracat barajını aşmasını beklediğimiz Bursa, Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti olarak öncü rolünü devam ettiriyor. 198 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren kentimiz, yakaladığı ivmeyle bugün 121 ülkeden daha fazla ihracat yapma başarısı gösteriyor. 2013 yılında 3 bin 700 civarındaki ihracatçısıyla ülke kalkınmasının lokomotifi olan Bursa, sunmuş olduğumuz destekler ve hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte son 4 yılda 800’ü aşkın yeni ihracatçı kazandı." değerlendirmesinde bulundu.