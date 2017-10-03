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Denizli'de kaybolan alzaymır hastası

03 Ekim 2017 Salı, 18:03
Denizli'de kaybolan alzaymır hastası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlının cesedi bulundu.

Kalınkoz Mahallesi'nde 22 Eylül'de evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen 84 yaşındaki Asım Kök'ü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince devam edildi.

Geçen hafta başlanan arama çalışmasında Kök'ün, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde görüldüğü ihbarı üzerine dün otogar çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kamera kayıtlarındaki kişinin Asım Kök olmadığının belirlenmesi üzerine aramalarını Çameli ilçesinde sürdürdü.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibinin de katıldığı operasyonda alzheimer hastası Kök'ün cesedi, Kalınkoz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Evinden 3 kilometre uzaklıkta Kiriştepe mevkisinde bulunan Asım Kök'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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