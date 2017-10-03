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Lösemiye dikkati çekmek için pedal çeviriyor

03 Ekim 2017 Salı, 18:12
Lösemiye dikkati çekmek için pedal çeviriyor

SAKARYA (AA) - Lösemi hastası oğlunu kaybeden Kemal Yücel, hastalığa dikkati çekmek amacıyla başlattığı "Her Pedal Bir Umut Olsun" projesi ile Adana'dan İstanbul'a başlattığı bisiklet yolculuğunda, bin 800 kilometreyi aşarak Sakarya'ya ulaştı.

Hendek ilçesinde Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri tarafından karşılanan Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Eylül'de Adana'dan yola çıktığını belirtti.

Lösemi hastası çocuklara umut olabilmek için kök hücre ve kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini anlatan Yücel, "Yol üzerindeki şehirlerde kök hücre ve kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Kök hücre bağışında toplumsal duyarlılığın artmasını diliyorum. Her kök hücre bağışı lösemi hastası çocuklarımız için umut olacaktır. İlik nakli olan çocuklarımız da hayata tutunabilecektir." diye konuştu.

Çocukların ölmemesi için yollarda olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi:

"İstiyorum ki o çocuklar yaşamlarına devam etsin, okullarına gitsin. Nakil bekleyen çocuklarımız için seferber olmamız gerekiyor. Tüm güzel yürekli insanların kök hücre ve kan bağışı yapmasını rica ediyorum. Bağışlarla kahraman olma yolunda ilk adımı atacaksınız. Bana göre kahraman, bir çocuğun hayatını kurtarandır."

Kemal Yücel, Sakarya'da bazı okulları ziyaret ederek, öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme yapacağını sözlerine ekledi.

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