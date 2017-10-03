Bolu'da FETÖ/PDY davası

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BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılasnması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Kamu görevlisinin görevini yerine getirmemesi" ve "Suçu bildirmeme" suçlarından görevden alınıp ihraç edilen, ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp 2 ay sonra tahliye edilen ve hakkında "terör örgütü üyeliği "suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Türker Yılmaz ve avukatı katıldı.

Savunmasında, suçlamaları reddeden Yılmaz, hakkında Mili İstihbarat Teşkilatı ve emniyet tarafından yapılan araştırmalarda bu örgüte üye olmadığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

Yılmaz, darbe gecesi suskun kaldığı, darbe girişimiyle ilgili mesaj ve talimatlar konusunda Bolu Valisi Aydın Baruş'a ayrıntılı ve net bilgi vermediğiyle ilgili suçlamalara da cevap verdi.

Vali Baruş'un kendisini ilk aradığında olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını savunan Yılmaz, "Daha sonra büyük şehirlerde askerin sokağa çıktığını öğrendim. Konuyla alakalı çeşitli görüşmeler yaparak az bir bilgi edindim. İkinci telefon görüşmesinde ise bu öğrendiklerimi aktardım ancak neler olduğunu tam olarak anlayamadığımdan ne kadar şey biliyorsam onun bilgisini verdim." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Savcının sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, Türker Yılmaz'ın, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi olarak vermediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği belirtilerek, şüphelinin olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediğine dikkat çekildi.

Darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılınca gece saat 05.00 sıralarında Valiye ayrıntılı bilgi veren Yılmaz'ın, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığının darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı da kaydedildi.

Yılmaz hakkında, olay gecesi tüm personelini saat 24.00 gibi karargaha topladığı, gelen yasa dışı emir ve mesajları personeline iletmediği, onlara darbe karşıtı tavır gösterilmesi konusunda emir ve talimat vermediği ve aynı tavrı kendisine bağlı ilçe jandarma komutanlıklarına yönelik de gösterdiği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.