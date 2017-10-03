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Sakladığı altınlarını polis dedektörle buldu

03 Ekim 2017 Salı, 18:42
Sakladığı altınlarını polis dedektörle buldu

MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde altınlarının çalındığı şikayetiyle polise başvuran alzaymır hastası kadının evinde dedektörle yapılan aramada altınlar bir çuvalın içinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir evde yalnız yaşayan Sündüz Parmaksız (64), altınlarını bulamayınca çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Evde inceleme yapan polis, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama veya hırsızlık izine rastlamadı. Polis, kadının alzaymır hastası olduğunu öğrenince altınları saklanmış sonra da unutmuş olabileceğini değerlendirerek evde dedektörle arama yaptı.

Aramada evin bir odasında eşyaların bulunduğu çuvalın içine saklanmış altınlar tespit edildi.

Altınlarını teslim alan Parmaksız, polise teşekkür etti.


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