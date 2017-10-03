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Yaralı halde bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

03 Ekim 2017 Salı, 18:44
Yaralı halde bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Salihli'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve doğada ender görülen kuş türleri arasında yer alan balaban, tedavi altına alındı.

Karayahşi Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Börekçigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin ağacının üzerinde daha önce hiç karşılaşmadığı bir kuş gördüğünü, yaralı olduğunu anladığı kuşu yakalayarak Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim ettiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ise balaban kuşunun, Türkiye’de ender görüldüğünü ifade etti.

Balaban kuşunun koruma altında bir tür olduğuna dikkati çeken Bayil, "Bu kuş türünün ilimizde görülmesi çok önemli. Vatandaşımızın gösterdiği duyarlılık da çok sevindirici" diye konuştu.

Yaralı balaban kuşunun, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliğine teslim edileceği bildirildi.

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