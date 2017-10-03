Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Taha Y, Abdurrahman Y. ve Yasin E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, suçta kullanılan Suriyeli şahıslar üzerine kayıtlı çok sayıda GSM hattı ile telefon, bilgisayar, cesaret verici hap, dürbün ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Zanlıların bilgisayarında yapılan incelemede çok sayıda vatandaşın kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı ve bir kadının 80 bin lirasının dolandırıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Taha Y. ve Yesin E. tutuklandı, Abdurrahman Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.