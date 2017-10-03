Aydınlı çocuklardan Zonguldaklı madencilere mektup ve incir

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Aydın'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocukların gönderdiği incir ve mektuplar, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madencilere teslim edildi.

Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Arif Karakul'un öncülüğünce 10 çocuğun yazdığı mektuplar ve paketledikleri kuru incirler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne gönderdildi.

Görevli memurun teslim aldığı paketler, daha sonra TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, TTK Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Arif Karakaş ve kurum yetkilileri tarafından maden işçileri Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak'a verildi.

Maden işçilerinden Koray Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hediyelerin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Çocukların mektupların birinde, "Boş koltuklara değil ama gönlümüze oturdunuz." şeklinde yazdığını belirten Karabacak, şöyle konuştu:

"Bu cümle beni çok duygulandırdı. Madenciler olarak küçük kardeşlerimizin kalbine girip bu şekilde onlara örnek olabildiysek bizim için onur ve gururdur. Kardeşlerimizi hiç unutmayacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu duygular anlatılamaz. Kelimelerin bittiği nokta burası. Kardeşlerimizin bu şekilde düşünüp iki satır yazmaları bile bizim için değerli bir anı. Bazı incelikler vardır farkında olmadan birilerinin kalplerinde taht kurarsın. Bu da farkında olmadan, günlük yaşantımızda olan bir olayın gelecekteki bir nesle vermiş olduğumuz en iyi örnektir. Biz bunun gururu, mutluluğuyla bir ömür yaşarız."

İşçilerden Turgay İnam da çocukların gösterdiği ilgiden dolayı duygusal anlar yaşadıklarını ifade ederek, bir ömür bu anı unutmayacaklarını dile getirdi.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti.

Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.