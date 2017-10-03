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Denizli Ticaret Borsası

03 Ekim 2017 Salı, 19:11

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 9,18 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg0,830,83MTS
Arpa yemlikKg0,850,88TTS
Mısır yemlikKg 0,80 0,81MTS
Mısır yemlikKg 0,800,82TTS
Mısır sosluKg 3,307,00TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,870,87 MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85TTS
Hububat mamulleri



TarhanaKg9,189,18MTS
TritikaleKg0,660,70TTS
Bakliyat ve mamulleri



Nohut kalburaltıKg3,504,90TTS
Nohut kırıkKg2,502,50TTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg17,3017,30MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg3,616,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg2,002,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 3,715,69MTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,408,40MTS
Haşhaş tohumu maviKg9,509,89MTS
Haşhaş tohumu maviKg10,0011,00TTS
Yer fıstığı sosluKg5,707,00TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg7,5010,00TTS
Kuru meyveler



Leblebi beyaz (9 mm)Kg12,0019,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg8,198,50TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg13,5016,75TTS
Leblebi çıtırKg 7,2510,00TTS
Leblebi şekerKg8,808,80TTS
Leblebi şekeriKg 8,508,50TTS
Kasaplık canlı hayvanlar



DanaAd3.472,007.427,27MTS
DanaAd5.500,005.500,00TTS
DüveAd9.327,279.327,27MTS
İnekAd5.000,005.000,00MTS
İnekAd5.500,005.500,00TTS
KuzuAd500,00648,40MTS
Çeşitli maddeler



KekikKg7,337,33MTS
Diğer ürünler



PatlıcanKg1,001,00MTS
NarKg1,761,76MTS
RezeneKg7,597,59MTS
Saman (buğday)kg0,550,55MTS
Yonca otuKg0,650,065MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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