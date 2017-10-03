Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) tarhananın kilogramı 9,18 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,83
|0,83
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,85
|0,88
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,81
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,82
|TTS
|Mısır soslu
|Kg
|3,30
|7,00
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,87
|0,87
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tarhana
|Kg
|9,18
|9,18
|MTS
|Tritikale
|Kg
|0,66
|0,70
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,50
|4,90
|TTS
|Nohut kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|17,30
|17,30
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|3,61
|6,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,00
|2,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,71
|5,69
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,40
|8,40
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|9,50
|9,89
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|10,00
|11,00
|TTS
|Yer fıstığı soslu
|Kg
|5,70
|7,00
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|7,50
|10,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,00
|19,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,19
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|16,75
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|7,25
|10,00
|TTS
|Leblebi şeker
|Kg
|8,80
|8,80
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|8,50
|8,50
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.472,00
|7.427,27
|MTS
|Dana
|Ad
|5.500,00
|5.500,00
|TTS
|Düve
|Ad
|9.327,27
|9.327,27
|MTS
|İnek
|Ad
|5.000,00
|5.000,00
|MTS
|İnek
|Ad
|5.500,00
|5.500,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|500,00
|648,40
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|7,33
|7,33
|MTS
|Diğer ürünler
|Patlıcan
|Kg
|1,00
|1,00
|MTS
|Nar
|Kg
|1,76
|1,76
|MTS
|Rezene
|Kg
|7,59
|7,59
|MTS
|Saman (buğday)
|kg
|0,55
|0,55
|MTS
|Yonca otu
|Kg
|0,65
|0,065
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış