Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski öğretmenler A.B. ve İ.E. ile avukatları katıldı.

Sanık A.B, savunmasında terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Tezsiz yüksek lisan yapabilmek için Aktif-Sen'e üye olduğunu savunan A.B, "Sendika üyeleri, yüksek lisans yapmak isteyenlere anlaşmalı üniversitelerden uygun fiyata yüksek lisans yapma fırsatı sağlayacağını söyleyince ben de üye oldum. Başka bir gayem yoktu." dedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullandığını dile getren A.B, "2014 yılının kasım ayında Bylock'u Twitter'da gördüm. Paylaşım programı diye düşünerek telefonuma indirmeye çalıştım ama giremedim." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin "Daha önce size bu konu sorulduğunda 'Bylock kullanmadım' demişsiniz. Şimdi raporlar çıkınca yüklediğinizi kabul ediyorsunuz. O zaman neden söylemediniz?" diye sorması üzerine A.B, "Gözaltına yeni alınmıştım, o şokla hatırlayamadım." dedi.

Diğer sanığı ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Nisan 2018'e erteledi.