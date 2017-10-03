Gümüşhane'de "toz" sorunu

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, vatandaşlardan taş ocakları ve maden işletmelerinin toz yaydığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "İnsanlar toz nedeniyle feryat figan ederken yöneticiler olarak oturursak görevimizi yapmamış oluruz." dedi.

Memiş, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, kentte faaliyet gösteren maden ve taş ocağı firmalarının yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Taş ocakları ve madencilik firmalarının temsilcilerine ildeki istihdama katkıları dolayısıyla teşekkür eden Memiş, bu firmaların kent için katma değer ürettiğini söyledi.

Memiş, maden firmaları ve taş ocaklarının çalışmalarında yoğun toza maruz kaldıkları yönünde vatandaşların ciddi şikayetleri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeterli denetim yok, yeterli tedbir alınmıyor ve yeterli ceza kesilmiyor diye bizi toza, toprağa mahkum mu edeceksiniz? Biz Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlar ve yöneticiler olarak buna ne kadar tahammül edeceğiz, sabredeceğiz? Daha ne kadar toleranslı davranacağız? Hepiniz çok değerli işler yapıyorsunuz, bunlara saygı duyuyorum. Açık ve net konuşacağım, gerekli tedbirlerinizi alınız. İnsanlar toz nedeniyle feryat figan ederken yöneticiler olarak oturursak görevimizi yapmamış oluruz."

"Bizi, 'görevini ihmal eden yöneticiler' olarak adlandırmanıza vesile olmayız." ifadesini kullanan Memiş, şunları kaydetti:

"Başka şehirlerde bir gram toz yokken altın kalpli insanların şehrinin altın olan rengini niye beyaza çeviriyorsunuz? Dünyanın her yerinde madencilik ve taş ocaklarında toz çıkabilir. Belli miktarda tozu makul karşılamak durumundayız ama bu seviyeyi kabul edemeyiz."

Memiş, firmaların temsilcilerinden çevreyi en az şekilde etkileyecek sistemleri bir an önce kurmalarını isteyerek, konunun takipçisi olacağını bildirdi.