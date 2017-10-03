KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), uzun ömürlü "sertleştirilmiş ray" ürünü için TSI belgelendirilmesi yapıldığını duyurdu.

Fabrikadan yapılan açıklamada, uluslararası resmi onaylı belgelendirme kuruluşu Eb Cert (Eısenbahn-Cert) firmasıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, fabrikalarında üretimine başlanan R350HT kalite uzun ömürlü "sertleştirilmiş ray" ürününde, uluslararası geçerliliğe sahip ray sertifikasyonu olan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Standardı) belgesi alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR ayrıca 9 (46E2, 49E1, 49E5, 50E4, 50E6, 54E1, 54E4, 60E1, 60E2) farklı ray tipinde R260 kalite ürünü için almış olduğu TSI belgesini başarı ile yenilemeye hak kazanmıştır. Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olan uzun ömürlü 'sertleştirilmiş ray' ürünümüz, ülkemizin yüksek hızlı tren ve metro hatları başta olmak üzere raylı sistemler alt yapısında her yıl artan ve tamamı ithalat ile karşılanan uzun ömürlü ray ihtiyacına cevap verecektir. Ray üretiminde Türkiye'nin tek milli markası KARDEMİR, ilgili belgelendirme ile ülkemizin ihtiyacı olan tüm ray tip ve kalitelerini tedarik edebilir hale gelirken, hem Avrupa hem de dünya pazarlarına da yüksek kalitedeki ürünleri ile hizmet verecektir."