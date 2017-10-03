Ağrı'da uyuşturucu operasyonları

AĞRI (AA) - Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 55 kişiden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı içinde düzenlediği operasyonlar kapsamında, 206,57 gram metamfetamin, 239,5 gram esrar, 53,43 gram eroin, 11,73 gram bonzai, 6,78 gram afyon sakızı, 73 ecstasy hap ve 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 55 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 52 kişi serbest bırakıldı.