ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonları

03 Ekim 2017 Salı, 19:48
Ağrı'da uyuşturucu operasyonları

AĞRI (AA) - Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 55 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı içinde düzenlediği operasyonlar kapsamında, 206,57 gram metamfetamin, 239,5 gram esrar, 53,43 gram eroin, 11,73 gram bonzai, 6,78 gram afyon sakızı, 73 ecstasy hap ve 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 55 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 52 kişi serbest bırakıldı.


İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı
YEREL

AĞRI'DA BULUNAN YARALI KIZIL ŞAHİN KORUMA ALTINA ALINDI
Köse Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL

KÖSE DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ağrı'da bir çocuk derede ölü bulundu
YEREL

AĞRI'DA BİR ÇOCUK DEREDE ÖLÜ BULUNDU