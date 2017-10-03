ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milli futbolculardan açıklamalar

03 Ekim 2017 Salı, 19:58

ANTALYA (AA) - Milli futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Çağlar Söyüncü, 2018 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda eleme grubundaki son iki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile yapacağı maçların hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Sabri Sarıoğlu ve Çağlar Söyüncü, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sabri, 6 yıl aradan sonra yeniden milli takımda yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Gruptaki son iki maç öncesinde milli takımdaki havanın iyi olduğunu vurgulayan Sabri, "İnşallah iki maçı da kazanıp hedefimiz olan Rusya'ya gitmek istiyoruz. Şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah çalışmalarımızı tamamlayıp önce İzlanda, ardından Finlandiya maçını kazanırsak hem ülkemizi sevindiririz hem de Türk futbolu adına önemli başarı elde ederiz." diye konuştu.

Sabri, milli takım kadrosunda yer alan genç oyuncuların hepsinin kulüp takımlarında önemli pozisyonlarda görev yaptığını, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda edindiği tecrübeleri onlara anlattığını söyledi.

Milli takım davetini aldığında neler hissettiği sorusu üzerine Sabri, her Türk futbolcusunun milli takıma çağrılmayı beklediğini belirterek, "Uzun zamandır bunu bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim. İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim." ifadelerini kullandı.


- Çağlar: "Yolumuza devam etmek istiyoruz"


Çağlar Söyüncü de Galatasaray'ın eski futbolcularından Bülent Korkmaz'a benzetilmesinin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu dile getirerek, "Yılların efsane Galatasaray kaptanı, unutulmaz zaferler yaşattı. Eskişehir'de ikinci maçımıza çıkıyoruz. Eskişehir'de Hırvatistan'la oynanan ilk maçımız, futbolumuz ve izlemeye gelenler için güzeldi. İnşallah ikincisi olan İzlanda maçını da kazanıp Dünya Kupası yolunda devam etmek istiyoruz. İki maçımızdan da 6 puan alıp beklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük onur olacağının altını çizen Çağlar, "Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek için çok uğraşıyoruz. Büyüklerimizle sohbet ettiğimizde onların yaşadıklarını heyecanla dinliyoruz. İnşallah hedefe ulaşırız." diye konuştu.

Eskişehir halkının Hırvatistan maçında milli takıma 90 dakika destek verdiğini ifade eden Çağlar, İzlanda maçında yine destek verileceğine inandığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
YEREL

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Eylül ayı enflasyon rakamları
YEREL

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
TFF'de sponsorluk anlaşması
YEREL

TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI
Antalya'da dünya rekoru kırıldı
YEREL

ANTALYA'DA DÜNYA REKORU KIRILDI
Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI
Tünektepe teleferiğini 8 ayda 250 bin kişi kullandı
YEREL

TÜNEKTEPE TELEFERİĞİNİ 8 AYDA 250 BİN KİŞİ KULLANDI
Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 44 gözaltı
YEREL

ANTALYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 44 GÖZALTI
GÜNCELLEME - Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞAN KADIN TUTUKLANDI
CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Antalya'daki tarihi cami restorasyonun ardından ibadete açıldı
YEREL

ANTALYA'DAKİ TARİHİ CAMİ RESTORASYONUN ARDINDAN İBADETE AÇILDI
Antalya'da çapraz nakille hayata tutundular
YEREL

ANTALYA'DA ÇAPRAZ NAKİLLE HAYATA TUTUNDULAR
Antalya'da 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL

ANTALYA'DA 17 BİN 320 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
YEREL

TURKİSH AİRLİNES OPEN GOLF TURNUVASI'NA DOĞRU
Polisten &quot;dersi asan&quot; öğrenci denetimi
YEREL

POLİSTEN "DERSİ ASAN" ÖĞRENCİ DENETİMİ
Ukraynalı turist yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL

UKRAYNALI TURİST YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
A Milli Futbol Takımı, Antalya'da toplandı
YEREL

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ANTALYA'DA TOPLANDI

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL

YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Antalya'da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı
YEREL

ANTALYA'DA TÜM ZAMANLARIN RUS TURİST REKORU KIRILDI

Batı Akdeniz ihracat hedefine yaklaşıyor
YEREL

BATI AKDENİZ İHRACAT HEDEFİNE YAKLAŞIYOR