FETÖ'nün Çal'daki "Diyanet yapılanması"na yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Diyanet yapılanması"na ilişkin davada 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya 6'sı tutuklu 17 sanık ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan eski imam M.M. üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, tanıkların kendisi aleyhinde beyanda bulunduklarını söyledi.

Birlikte hareket etmekle suçlandığı kişilerin Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduklarını ifade eden M.M. "Bu kişiler görevlerinde başarılı kişilerdir. Diyanet personeli olarak dini anlatmam benim görevimdir. Düğün, mevlit ve cenaze gibi törenlerde çağırdıklarında Kuran okudum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından tutuklu sanıklar Mehmet Sağlam, Almer Özcan ve Mehmet Alişan'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, çoğunluğu KHK ile mesleklerinden ihraç edilen imam hatiplerden oluşan 2'si firari 19 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.