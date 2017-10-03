Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 21'i tutuklu, 1'i firari olmak üzere 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından bir önceki duruşmada savunması alınamayan tutuksuz sanık M.K, dinlenildi.

Sanık M.K, savunmasında 2007 yılında Bank Asya'dan kredi kartı aldığını söyledi.

2014 yılında eşine ek kart çıkararak hesabı ortak hale getirdiklerini belirten sanık M.K, şu ifadeleri kullandı:

"O tarihlerde baldızım ikinci evliliğini yapmıştı. 13 bin lira civarında birikimi vardı. Parayı yeni evlendiği eşinden gizli tutmak istiyordu. Parayı bizim hesaba yatırdık. Vade bitiminde parayı çektik. Kendi paramı hesaba yatırmadım, talimatla hareket etmedim. Parayı çektikten sonra baldızım, kar payını almadı. Bildiğim kadarıyla baldızım kalan parayı 1-2 yıl sonra Kimse Yok Mu Derneğine yatırdı."

Sanık avukatları da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar da daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, avukatlarının beyanlarına katıldıklarını ifade ederek, tahliyelerini talep etti.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, 4 sanığın dosyadan tefrik edilmesine (ayrılmasına), esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilenlerin de bulunduğu 72 emniyet mensubu sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcılarının bulunduğu sanıkların, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı, bazı sanıkların ise çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği ifade edildi.

Bazı sanıkların terör örgütünün evlerindeki sohbetlere katıldığının ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerden bir kısmının örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in emirleri doğrultusunda KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptığının belirlendiği, sanıkların 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağ kurduğu, üzerilerine atılı 'anayasayı ihlal' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.