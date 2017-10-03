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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

03 Ekim 2017 Salı, 21:05

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 kişinin cep telefonu bayisinden 36 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mehmet Altınkaya'ya ait İstasyon Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinden, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya çalındı.

İş yerine geldiğinde bazı ürünlerin çalındığını fark eden Altınkaya, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede 36 saniyede gerçekleşen hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, iş yerinin kapısını açan şüphelilerin içeriye girerek hızlı hareket etmesi, akıllı telefonlar ve elektronik eşyaları yanlarında getirdikleri poşetlere koyması yer alıyor.

Çalınan eşyalar ile kasadan alınan paranın yaklaşık 40 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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