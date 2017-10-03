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MDOB yeni sanat sezonu açıldı

03 Ekim 2017 Salı, 21:14
MDOB yeni sanat sezonu açıldı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2017-2018 sanat sezonu gala konseriyle açıldı.

Mersin Kültür Merkezindeki konserin orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin yaptı.

Konserde soprano Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Funda Hayfavi, mezzo soprano Zeynep Tatlıpınar Kağnıcı, tenorlar Hakan Bölükbaşı, Bülent Bezdüz, Bas Baritonlar Andrei Yevtuşenko, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk sahne aldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı gala konserinde solistler hünerlerini sergilerken izleyiciler de muhteşem bir akşam yaşadı.

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