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Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı

03 Ekim 2017 Salı, 21:17

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet Canpolat yönetimindeki 66 AD 401 plakalı kamyonet ile Lut Şahin idaresindeki 66 LH 448 plakalı otomobil, Muslubelen mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Sadık Yahşi yaralandı.

Kamyonette sıkışan Mehmet Canpolat, 112 Acil Servis ve itfaiye görevlilerince güçlükle çıkartıldı.

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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