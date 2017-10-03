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Şehit Kızılca'nın cenazesi Konya'ya getirildi

03 Ekim 2017 Salı, 21:26
Şehit Kızılca'nın cenazesi Konya'ya getirildi

KONYA (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın cenazesi Konya'ya getirildi.

Şehit Kızılca'nın cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililerce karşılandı. Türk bayrağına sarılı tabut, şehidin silah arkadaşlarınca uçaktan alındı.

Kızılca'nın cenazesi karayoluyla Karaman'ın Ermenek ilçesi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan Kızılca'nın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında dün fotoğrafıyla birlikte, 'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum...' mesajını paylaşması dikkati çekmişti.

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