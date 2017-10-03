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Hırsızlık şüphelisi "suç makinesi" çıktı

03 Ekim 2017 Salı, 21:26
Hırsızlık şüphelisi "suç makinesi" çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık zanlısı olarak gözaltına alınan kişinin, başkasına ait kimlik kullandığı, 9 suçtan arandığı ve toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konak Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik takibi sonucu, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ş.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın olaylarda kullandığı tespit edilen bir araca el koyan ekipler, araçta tabanca ve bıçak, 2 otomobil anahtarı, cep telefonu ve kamuflaj ele geçirdi.

E.Y. adına düzenlenmiş kimliği kullanan M.Ş.Y'nin, 9 suçtan arandığı ve toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

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