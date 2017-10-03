AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce'de

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DÜZCE (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda partisinin Düzce Belediye Başkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan temayül yoklamasına katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile parti binasına gelen Kaya, burada AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra toplantı salonuna geçen Kaya, burada yaptığı açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından bir temayül yoklaması yapılacağını söyledi.

Temayül yoklamasına, AK Parti il yönetim kademesi, kadın ve gençlik kolları, merkezde bulunan il genel meclis üyeleri ve ilçelerde bulunan meclis üyelerinin katılacağını belirterek, "Sayın Mehmet Keleş yaptığı açıklama sonrası görevinden istifa etti. Kendisine bugüne kadar yaptığı çalışma ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." dedi.

Kaya'nın partililere hitabının ardından temayül için kurulan sandıklarda oylama işlemi yapıldı.



Oy verme işlemi basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.