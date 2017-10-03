ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı

03 Ekim 2017 Salı, 21:36
Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı

KASTAMONU (AA) - Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın son hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayan Genç Erkekler Boks Milli Takımı, 21-28 Ekim'de Antalya'da yapılacak şampiyonaya katılacak.

Başantrenör Gürkan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını belirtti.

Kondisyon ve teknik çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Sönmez, şunları söyledi:

"Eksiklikleri gideriyoruz. Daha sonra çabukluk antrenmanlarımız olacak. Bu, Avrupa Boks Şampiyonası öncesi son kampımız. Takımımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok başarı aldı. Bu şampiyonada da başarılarımıza başarı katacağız. İyi hazırlanıyoruz. Türkiye'de Avrupa Şampiyonası'nın olması bizim için çok önemli. İnşallah madalya sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Takımımız dünyanın en başarılı takımlarından birisi. Takımımızı dünya tanıyor. Takımımızda dünya ve avrupa şampiyonları var. İyi bir çalışma ortamımız var. Gençlik ve Spor Bakanımız ile federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."

Milli takımın Kastamonu kampı 12 Ekim'de sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

KASTAMONU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Kastamonu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

KASTAMONU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

KASTAMONU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Sığınma evinde kalan kadına silahlı saldırı
YEREL

SIĞINMA EVİNDE KALAN KADINA SİLAHLI SALDIRI
Amerika'dan bağlandı engelleri nasıl aştığını anlattı
YEREL

AMERİKA'DAN BAĞLANDI ENGELLERİ NASIL AŞTIĞINI ANLATTI
Kastamonu'da ev yangını
YEREL

KASTAMONU'DA EV YANGINI