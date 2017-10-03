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BDT'de yeni sezon açıldı

03 Ekim 2017 Salı, 21:47
BDT'de yeni sezon açıldı

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), prömiyerini yaptığı "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyunuyla seyircilere "merhaba" dedi.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen, Bertolt Brecht'in yazdığı ve Yılmaz Onay'ın Türkçeye çevirdiği "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" oyununu Ümit Aydoğdu yönetirken, eserin ışık tasarımını Yüksel Aymaz, dekorunu Seyhan Kırca, kostümlerini Funda Çebi, müziğini Oktay Köseoğlu yaptı.

Halil Balkanlar, Ali Volkan Çetinkaya, Levent Uzunbilek ve Cenk Turan'ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin rol aldığı oyunda, kapitalist düzende iyilik ve duygusallığın çoğu kez insanı yıkıma götürdüğü, kötülük ve acımasızlığın ayakta kalmayı sağlayan bir zorunluluk olduğu anlatılıyor.

Oyunda ayıkken akılcı ve ferman dinlemeyen, sarhoşken tam tersi duruma gelen bir toprak ağası Puntila Ağa'nın öyküsü ele alınıyor.

Oyun, 4, 5 ve 6 Ekim'de saat 20.00'de, 7 Ekim Cumartesi 15.00 ve 20.00'de tekrar seyirciyle buluşacak.

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