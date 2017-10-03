Enflasyon rakamlarının yankıları

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, önümüzdeki dönemde uygulanacak sıkı para politikasının enflasyonun düşürülmesinde yetersiz kalacağını, kalıcı hale gelen yüksek enflasyonu düşürmenin yolunun da yapısal problemlerin çözümünden geçtiğini bildirdi.

Çandır, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eylül ayında tüketici enflasyonunun (TÜFE) ağustos ayına göre yüzde 0,65 artış gösterdiğini belirten Çandır, yıllık enflasyonun ise yüzde 11,20 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Çandır, yıllık enflasyonun üç ay aradan sonra yüzde 11'i aştığına dikkati çekerek, üretici enflasyonunda bir önceki aya göre yüzde 0,24, yıllık bazda ise yüzde 16,28 artış görüldüğünü kaydetti. Üretici enflasyonun uzun dönemdir tüketici enflasyonunun üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Çandır, "Bu durum yakın zamanda perakende ticaretteki fiyatların daha fazla artacağına işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,88 arttığını, yıllık bazda yüzde 10,98 oranında gerçekleştiğini hatırlatan Çandır, bunun son 13 yılın en yüksek çekirdek enflasyon oranı olduğunu vurguladı.

Çandır, şunları kaydetti:

"Çekirdek enflasyonda yaşanan bu gerçekleşmeler çift hanede kalma süresini uzatmakta ve gelecek yılki enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde uygulanacak sıkı para politikası enflasyonun düşürülmesinde yetersiz kalacaktır. Kalıcı hale gelen yüksek enflasyonu düşürmenin yolu da yapısal problemlerimizin çözümünden geçmektedir."

- "Eğitim harcamaları arttı"



Eylül ayı ana harcama gruplarına bakıldığında yalnızca gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,23 düşüş yaşandığını anımsatan Çandır, okulların başlamasıyla en yüksek artışın yüzde 2,08 ile eğitim grubunda olduğunu, eğitimi yüzde 1,58 ile ulaştırma, yüzde 1,34 ile çeşitli mal ve hizmet grubunun izlediğini bildirdi.

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz'in enflasyon rakamlarını da değerlendiren Çandır, bölge enflasyonunun aylık yüzde 0,71 artış ile ülke ortalamasının üzerinde artış yaşadığını bildirdi.

Yıllık yüzde 11,56 ile de ülke enflasyonu üzerinde seyreden bölge enflasyonunun 26 bölge içerisinde en yüksek enflasyona sahip 12. Bölge olduğunu dile getiren Çandır, "Ana harcama grupları itibarıyla bölgemizde yüzde 0,71 düşüş gösteren gıda ve alkolsüz içecekler grubu ile yüzde 0,04'lük düşüş gösteren alkollü içecekler ve tütün grupları haricinde tüm gruplarda artış görülmüştür." ifadelerini kullandı.



BAGEV Başkanı Çandır, beyaz eşyada sıfır ÖTV, mobilyada KDV indiriminin 30 Eylül itibarıyla bittiğini hatırlatarak, bunun enflasyona yansımasının ekim ayında görüleceği uyarısında bulundu.

Tüm bu gerçekleşmeler sonrası orta vadeli programda yer alan enflasyona ait öngörülerin gerçekleşmesinin her geçen gün daha da zayıfladığına işaret eden Çandır, "Yüzde 9,5 oranındaki yıl sonu ve yüzde 5 oranındaki 2020 yılı sonu öngörülerinin gerçekleşmesinde sadece tarım ve gıda fiyatları üzerinden alınacak tedbirler yeterli olmayacaktır. Yıl sonu ve Orta Vadeli Plan sonu enflasyonunun tek hanede tutulması da bu gerçekleşmelerle mümkün görünmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

