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Adana’da bıçaklı saldırı

03 Ekim 2017 Salı, 21:55
Adana’da bıçaklı saldırı

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tavşantepe Mahallesi Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda Sezer Ulus (23), yürürken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Ulus, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlatan polis, bir tabanca buldu.

Yaralı Ulus'un ifadesinde kendisini bıçaklayanın Y.E.A. olduğunu iddia etmesi üzerine, söz konusu kişiyi arama çalışması başlatıldı.

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