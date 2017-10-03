ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Antalya'da

03 Ekim 2017 Salı, 22:09

ANTALYA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına hazırlık için Antalya'da kampa girdi.

Manavgat ilçesindeki bir otelin tesislerinde kampa giren ay-yıldızlı ekip, İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin yönetiminde hazırlıklara başladı. Milli takımda bulunan 26 sporcu, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde günde çift idmanla 12 Ekim'e kadar çalışmalarını sürdürecek.

Futbol koordinatörü Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları için ilk hazırlık kampını 12 Ekim'e kadar Manavgat'ta yapacaklarını belirtti.

İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı'nın 2015'te Almanya'da Avrupa şampiyonu, 2016'da İtalya'da dünya şampiyonu ve bu yıl Samsun'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Metin, 2019 Avrupa Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Metin, sporcuların daha iyi beslenmesi, bilinçlenmesi ve psikolojilerinin iyi olması açısından ilk defa bu yıl milli takım kampına bir diyetisyen ve bir psikolog dahil ettiklerini söyledi. 29 Ekim'de Antalya'da İngiltere ile karşılaşacaklarını bildiren Metin, "Ben buradan Antalyalılara sesleniyorum. Gelsinler, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş bu takımı izlesinler. Desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Yeni bir sayfa açıyoruz"


Olimpiyatta mücadele veren kadroya gençlerden takviye yapacaklarını aktaran Ali Metin, sakatlığı bulunan 4-5 sporcuyu dinlendirdiklerini ve ikinci kampa dahil etmeyi düşündüklerini belirtti.

Samsun'da düzenlenen olimpiyatlardan sonra ilk ciddi sınavı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında İngiltere karşısında vereceklerini anlatan Metin, şunları kaydetti:

"İkinci maçı ise 2018 Haziran'da Çekya ile oynayacağız. Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları bizim için önemli. İlk iki takım Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girdiğimizde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanacağız. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra sporcularımızda bir rehavet olur mu, diye düşünüyorduk ama o rehaveti şu an görmüyoruz. O sayfayı kapattık, yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah yine iyi şeyler yapacağız. Şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Milli futbolculardan açıklamalar
YEREL

MİLLİ FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
YEREL

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Eylül ayı enflasyon rakamları
YEREL

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
TFF'de sponsorluk anlaşması
YEREL

TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI
Antalya'da dünya rekoru kırıldı
YEREL

ANTALYA'DA DÜNYA REKORU KIRILDI
Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI
Tünektepe teleferiğini 8 ayda 250 bin kişi kullandı
YEREL

TÜNEKTEPE TELEFERİĞİNİ 8 AYDA 250 BİN KİŞİ KULLANDI
Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 44 gözaltı
YEREL

ANTALYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 44 GÖZALTI
GÜNCELLEME - Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın tutuklandı
YEREL

GÜNCELLEME - YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞAN KADIN TUTUKLANDI
CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Antalya'daki tarihi cami restorasyonun ardından ibadete açıldı
YEREL

ANTALYA'DAKİ TARİHİ CAMİ RESTORASYONUN ARDINDAN İBADETE AÇILDI
Antalya'da çapraz nakille hayata tutundular
YEREL

ANTALYA'DA ÇAPRAZ NAKİLLE HAYATA TUTUNDULAR
Antalya'da 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL

ANTALYA'DA 17 BİN 320 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
YEREL

TURKİSH AİRLİNES OPEN GOLF TURNUVASI'NA DOĞRU
Polisten &quot;dersi asan&quot; öğrenci denetimi
YEREL

POLİSTEN "DERSİ ASAN" ÖĞRENCİ DENETİMİ
Ukraynalı turist yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL

UKRAYNALI TURİST YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
A Milli Futbol Takımı, Antalya'da toplandı
YEREL

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ANTALYA'DA TOPLANDI

Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL

YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Antalya'da tüm zamanların Rus turist rekoru kırıldı
YEREL

ANTALYA'DA TÜM ZAMANLARIN RUS TURİST REKORU KIRILDI

Batı Akdeniz ihracat hedefine yaklaşıyor
YEREL

BATI AKDENİZ İHRACAT HEDEFİNE YAKLAŞIYOR