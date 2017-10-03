İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına hazırlık için Antalya'da kampa girdi.



Manavgat ilçesindeki bir otelin tesislerinde kampa giren ay-yıldızlı ekip, İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin yönetiminde hazırlıklara başladı. Milli takımda bulunan 26 sporcu, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde günde çift idmanla 12 Ekim'e kadar çalışmalarını sürdürecek.



Futbol koordinatörü Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları için ilk hazırlık kampını 12 Ekim'e kadar Manavgat'ta yapacaklarını belirtti.



İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı'nın 2015'te Almanya'da Avrupa şampiyonu, 2016'da İtalya'da dünya şampiyonu ve bu yıl Samsun'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Metin, 2019 Avrupa Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.



Metin, sporcuların daha iyi beslenmesi, bilinçlenmesi ve psikolojilerinin iyi olması açısından ilk defa bu yıl milli takım kampına bir diyetisyen ve bir psikolog dahil ettiklerini söyledi. 29 Ekim'de Antalya'da İngiltere ile karşılaşacaklarını bildiren Metin, "Ben buradan Antalyalılara sesleniyorum. Gelsinler, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş bu takımı izlesinler. Desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Yeni bir sayfa açıyoruz"





Olimpiyatta mücadele veren kadroya gençlerden takviye yapacaklarını aktaran Ali Metin, sakatlığı bulunan 4-5 sporcuyu dinlendirdiklerini ve ikinci kampa dahil etmeyi düşündüklerini belirtti.



Samsun'da düzenlenen olimpiyatlardan sonra ilk ciddi sınavı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında İngiltere karşısında vereceklerini anlatan Metin, şunları kaydetti:

"İkinci maçı ise 2018 Haziran'da Çekya ile oynayacağız. Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları bizim için önemli. İlk iki takım Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girdiğimizde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanacağız. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra sporcularımızda bir rehavet olur mu, diye düşünüyorduk ama o rehaveti şu an görmüyoruz. O sayfayı kapattık, yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah yine iyi şeyler yapacağız. Şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz."