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Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü

03 Ekim 2017 Salı, 22:14
Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey Mahallesi Yasaklar Sokak'ta Manzara Parkı'nda İ.A. (16), kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfekle ağır yaralanan İ.A'yı Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesine kaldırdı. İ.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan saldırganların yakalanmaları için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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