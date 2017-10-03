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CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası

03 Ekim 2017 Salı, 22:26

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Kaş açıklarında gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde sporcular, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde belirledikleri hedefe ulaşmak için mücadele etti.

Kadınlarda 95 metreye dalan Sloven sporcu Alenka Artnik, İtalyan sporcu Alessia Zecchini'ye ait 93 metrelik rekoru geçerek yeni dünya rekortmeni oldu. 93 metreyle Zecchini ikinci, 85 metreyle de Ukraynalı Natalia Zharkova üçüncü oldu.

Erkeklerde ise 122 metre dalarak dünya rekoru kıran Alexey Molchanov birinciliği, 113 metreyle Hırvat Goran Colak ikinciliği, 101 metreye inen İtalyan Homar Leuci üçüncülüğü elde etti.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından düzenlenen CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları'nda ise kadınlarda 66 metreyle Derya Can birinci, 50 metreyle Bilge Çingigiray Aydın ikinci, 47 metreyle Suzanne Lim üçüncü oldu.

Erkeklerde 63 metreyle Sidahmed Talhimet birinci, 60 metreyle Selahattin Akın ikinci, 52 metreye dalan Gökhan Şenses de üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona 7 Ekim’de sona erecek.

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