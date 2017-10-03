Osmaniye'de genç hafızlar icazet aldı

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OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 11'i erkek 21 hafız için icazet ve taç takma töreni düzenledi.

Öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şanlıurfa Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Kahveci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, yaptığı konuşmada, hafız yetiştirmenin zorluğuna değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise hafızlığın, dünya hayatında Kur'an-ı Kerim'i anlama, anlatma, okuma ve Kur'an ahlakını yaşamak bakımından çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hafız olmasında emeği geçenleri tebrik ederek, velilerine teşekkür eden Tahiroğlu, "Hafızlarımızı tebrik ediyor ömür boyu Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini Yüce Mevla'dan diliyorum. Bu hafızların annelerini, babalarını, bunların yetişmesinde emeği geçenleri ve hocalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Doç Dr. Hüseyin Akpınar yönetimindeki Harran Üniversitesi Türk Tasavvuf Korosu'nun ilahi sunumunun ardından hafızlara taçları giydirilerek hafızlık belgeleri takdim edildi.

Hafızlara altın ve çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona eren törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle davetliler katıldı.

