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Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

03 Ekim 2017 Salı, 22:44

ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kadından biri tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6'sının İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. tutuklanırken 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 16 kadın gözaltına alınmıştı.

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