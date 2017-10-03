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Aydın'da FETÖ bağlantılı şirketlere kayyum ataması

03 Ekim 2017 Salı, 22:54

AYDIN (AA) - Aydın’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan 9 sanığa ait 10 şirkete kayyum atandı.

FETÖ/PDY’nin Aydın Çatı Yapılanması davası kapsamında yargılanan 9 sanığın sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atanması talep edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince alınan kararla söz konusu davada yargılanan Semih Menzilci, Mustafa Ancın, Sami Solak, Mehmet Yapar, Mehmet Tuğcu, İbrahim Hilmi Maraş, Abdülkerim Tikbaş, Çetin Dokuzlu ve Selami Dinç’in ortağı veya sahibi olduğu şirketlere kayyum atandı.

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