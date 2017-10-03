Tunceli'de muharrem ayı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, "Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban ederken koçun indirildiği gün, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hazreti İsa'nın çarmıhtan göğe yükseldiği gün hepsi bu aya tekabül eder. Hazreti Eyyup'un yaralarından kurtulduğu, sabırdan selamete çıktığı gün yine bu ay ve aşure günüdür." dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği, Tunceli Cemevi'nde "Kerbela'yı anlama ve aşure günü" etkinliği düzenledi.

Programda konuşan Alevi dedesi Ali Ekber Yurt, muharrem ayının İslam alemi için en kutsal aylardan biri olduğunu söyledi.

Bu ayda meydana gelen bazı olaylardan dolayı muharrem ayının önemini artırdığını ifade eden Yurt, "Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban ederken koçun indirildiği gün, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i yarıp Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Hazreti İsa'nın çarmıhtan göğe yükseldiği gün hepsi bu aya tekabül eder. Hazreti Eyyup'un yaralarından kurtulduğu, sabırdan selamete çıktığı gün yine bu ay ve aşure günüdür." diye konuştu.

Yurt, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 73 kişinin şehit edildiğiini anımsatarak, Kerbela'nın acısının İslam dünyası için çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da gözü önünde çocuklarının ve akrablarının katledildiğini fakat buna rağmen Allah yolundan ayrılmadığını anlatan Yurt, şunları kaydeti:

"Bir baba düşünün ki gözünün önünde bütün çocuklarını, bütün yeğenlerini kaybetsin ama yine de davasından bir adım geri adım atmasın, yine de Allah için hak için karşısındaki o gürüha 'Allah'a sığının, tövbe edin' desin. Zerrece kin ve nefret beslemeden. Zerrece bedua etmeden. Zerrece hakarete karşı tarafı maruz bırakmadan. Sadece tek isteği olmuştur. İşte Hüseyin'i anlamak burada. Hüseyin'i olmak budur. Yoksa şekil ile söz ile Hüseyin'i olunmaz. ehlibeyet ahlakı budur, ehlibyet duruşu budur. Yüce ahlak, yüce sabır üzerine kurulmuştur, Kerbela'nın verdiği mesaj da budur."

Yurt, Kerbela olayının yasının yaklaşık bin 400 yıldır ilk günkü gibi yaşandığını belirterek, Kerbela'dan çıkarılacak tek sonucun birlik ve beraberlik olduğunu aktardı.

Elazığ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Erkan Yar ile Munzur Üniversite Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Çoşkun Kökel, muharrem ayı, Kerbela ve aşure konularında sunum yaptı.

Program aşure ikramı ile sona erdi.







