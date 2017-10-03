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Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrildiği kaza

04 Ekim 2017 Çarşamba, 00:16

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Maçka Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Hüseyin Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıklı köyü mevkisinde, kullandığı 61 NH 671 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan Maçka Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Hüseyin Taş (29), tedavi altına alındığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, Taş'ın vefatı dolayısıyla hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Taş'ın cenazesi, memleketi Elazığ'a götürülmek üzere ailesine teslim edildi.

Evli ve bir çocuk babası Taş'ın yıllık izinde olduğu ve kazanın, Elazığ'da yaşayan ailesinin yanına giderken meydana geldiği öğrenildi.

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