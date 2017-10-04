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Adana'da kapkaç iddiası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 09:28

ADANA (AA) - Adana'da bir lise öğrencisinin saatini "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde, lise öğrencisi 16 yaşındaki İ.E.K'nin kol saatini "kapkaç" yöntemiyle çalan R.T. (17), yaya olarak ara sokaklara kaçtı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan güven timleri, şüpheliyi Cemalpaşa Mahallesi'nde kısa sürede yakaladı.

Üzerinde çalındığı iddia edilen kol saati bulunan şüpheli R.T, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının, "uyuşturucu kullanmak" suçundan da 2 ayrı dosyası olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüpheliyi kısa sürede yakalayan polis memurlarını makamında ağırlayarak teşekkür etti.

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