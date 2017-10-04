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Konukoğlu en iyi iş adamları listesinde

04 Ekim 2017 Çarşamba, 09:42

GAZİANTEP (AA) - Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisi tarafından belirlenen "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesinde yer aldı.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş ve ekonomi dergisi Capital’in "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesi, üst düzey yöneticiler ile şirketlerin pazarlama ve satış grubu başkanlarının yer aldığı üst yönetici (CEO) ve CMO Club üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanının, sağladıkları dev cirolar ve istihdam ettikleri binlerce insanla Türkiye ekonomisinde kritik bir noktada durdukları, aldıkları stratejik kararlar ve imza attıkları milyarlarca dolarlık yatırımla iş dünyasının rotasını çizdikleri belirtilen açıklamada, yurt içinde ve yurt dışındaki etkin iş bağlantıları, yüksek itibarları ve vizyonlarıyla da ayrıcalıklı bir konumda olan bu isimlerin Türk iş dünyasının en güçlü isimleri olarak anılmayı hak ettiği kaydedildi.

Listede Konukoğlu'nun yanı sıra Ömer Koç, Murat Ülker, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hüsnü Özyeğin, Ahmet Zorlu, Rahmi Koç, Suzan Sabancı Dinçer, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Adnan Bali gibi isimler yer alıyor.

Konukoğlu ayrıca, iş ve ekonomi dergisi Business Life tarafından açıklanan “İş Dünyasına Yön Veren 50 İş İnsanı” listesinde de yer almıştı.


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