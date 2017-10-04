Erzincan'ın zirvesi beyaza büründü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın en yüksek dağı Esence, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

Üzümlü ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren soğuk hava ve yağmur, gece saatlerinde 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Yağan kar ilçe merkezinden gözüken Esence Dağı'nın zirvesinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Şerif Karakoç, AA muhabirine, "Esence Dağı'nı bugün tamamıyla kar kapladı. Bu gidişle kış kapıda. Havalar sıcak gitti ama neticede mevsim olarak bölgemizde kışın zamanı geldi." dedi.

Aleddin Kağan da soğuk havalara hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, “Memleketimize kış geldi. Kazaklarımızı, montlarımızı giydik. Esence’ye de kar yağdı ve soğuklar devam ediyor." diye konuştu.

